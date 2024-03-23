Наступательный потенциал РФ иссяк на ключевых направлениях: чего ждать на фронте – офицер ВСУ

Офицер резерва ВСУ и военный эксперт Андрей Крамаров подчеркнул, что сейчас на фронте активно строятся оборонительные укрепления для сдерживания оккупационной армии России.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

По его словам, наступательный потенциал врага, который он использовал с начала октября 2023 года по начало марта 2024 года, также исчерпывается.

"Он иссяк на ключевых направлениях, например, на Авдеевском, на Бахмутском, и мы начали строить оборонительные укрепления. Поэтому, думаю, к инаугурации Путина (7 мая 2024 года – ред.) возможен заход в какие-то серые зоны, в небольшие поселки, но это не будут какие-то большие штурмовые операции. Потому что и России нужно несколько восстановиться, накопить ресурс и инаугурация", — говорит Крамаров.

Напомним, Сырский сделал громкое заявление о масштабных изменениях в Силах обороны: все детали.

Читайте также: