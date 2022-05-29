Наступают и лупят из авиации и артиллерии: в Генштабе рассказали об активности россиян на Донбассе

Наступают и лупят из авиации и артиллерии: в Генштабе рассказали об активности россиян на Донбассе

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на Донбассе.

Там российские кафиры не прекращают ведение наступательных действий, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой, Луганской областей и блокировать морские коммуникации Украины в северо-западной части Черного моря.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 29 мая.

На Славянском направлении противник, при поддержке артиллерии совершал штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное. Однако успеха не имел и отошел на предварительно занятые позиции.

Несколько раз россияне обстреляли из артиллерии и минометов районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Довгенькое и Вернополье.

Оккупанты вели активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях. Основная цель – окружение украинских войск в районах Лисичанска, Северодонецка и блокирование основных логистических путей.

Враг активно применяет авиацию, силы и средства ракетных войск и артиллерии, радиоэлектронную борьбу. С целью очередных попыток форсирования реки Северский Донец в определенных районах, захватчики пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Кураховском направлении враг проводит огненное поражение вдоль линии соприкосновения с минометами, ствольной артиллерией, реактивными системами залпового огня, армейской и оперативно-тактической авиации. Такими действиями россияне хотят изнурить личный состав ВСУ и разрушить фортификационные сооружения.

На Лиманском направлении отдельные подразделения оккупантов выведены за пределы Лимана.

На Северодонецком направлении для поддержки действий сухопутных подразделений россияне продолжают огненное влияние на украинские войска с применением ствольной и реактивной артиллерии.

Враги нанесли авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районе Устиновки. Они пытаются закрепиться на северо-восточных окраинах города Северодонецк, вели штурмовые действия в направлении центра города.

На Бахмутском направлении россияне готовятся к штурмовым действиям, обстреляли из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Камышеваха, Доломитное и Нью-Йорк. Нанесли авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районах Берестового и Покровского. Нанесли четыре ракетных удара по населенным пунктам Верхнекаменское, Врубовка и Соледар.

На Авдеевском и Кураховском направлениях захватчики интенсивно обстреливали позиции украинских войск, наносили авиационных ударов самолетами оперативно-тактической и вертолетами армейской авиации.

На Южнобужском направлении россияне основные усилия сосредоточиваются на содержании занятых рубежей и их инженерном оборудовании.

Ранее в Генштабе сообщили, что Россия обстреляла город и семь сел в Черниговской и Сумской областях.

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