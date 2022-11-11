Наступают сумерки – приходят снайперы: в Нацгвардии показали, как ночью ликвидируют оккупантов

В Национальной гвардии Украины показали, как наши снайперы на фронте ликвидируют российских оккупантов.

Видео опубликовала Нацгвардия в Facebook.

На видео видно, как украинский снайпер уничтожил российского оккупанта на одной из линий фронта.

"С наступлением сумерек снайперы подразделений спецназначения Нацгвардии выходят на охоту. Очень быстрая и точная работа одного из них минувшей ночью", — написали в Нацгвардии.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты двигались на территорию нашего государства с севера, юга и востока. Путин планировал установить в Киеве свой марионеточный режим, который был бы лоялен Кремлю.

Сначала украинские защитники освободили северные регионы, затем провели успешное контрнаступление в Харьковской области. 11 ноября Силы обороны освободить временно оккупированный Херсон – единственный областной центр, который после 24 февраля удалось оккупировать России.

По состоянию на 11 ноября в Украине ликвидировали 79 400 российских оккупантов , сбили 278 самолетов и 261 вертолет. Также наши защитники уничтожили 2814 танка и 205 средств ПВО.

Читайте также: