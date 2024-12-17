"Наступают в линию": солдаты КНДР воюют тактикой Второй мировой – эксперт

Эксперт заявил, что северокорейцы физически готовы, но тактику для наступления используют устаревшую.
Северокорейские военные на Курщине ведут наступление по тактике времен Второй мировой и поэтому несут такие потери. Хотя сами солдаты КНДР довольно неплохие по качеству.
Об этом заявил в эфире "Radio NV" военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
"Северокорейцы проводят наступательные действия не так, как это делает Россия. Россияне используют еще со времен Пригожина и "Вагнера" более или менее современную тактику атак небольших групп... Это 3-5-7-9 человек, пытающихся занять какую-то позицию и двигаться далее. Северокорейцы наступают шеренгой. Они наступают в линию. Это прописано в боевых уставах Советской армии времен Второй мировой войны", – говорит эксперт
Гетман подчеркнул, что сейчас так не воюют и такую тактику не используют. Ведь она приводит к большим потерям среди личного состава.
Хотя эксперт предупредил, что северокорейцы – физически готовы, умеют стрелять и уже сбили несколько наших дронов из стрелкового оружия.
"Но почему они используют устаревшую тактику? Комбат российский отдает приказ на штурм, россиянам говорит наступать штурмовыми группами, а вы, северокорейцы, давайте в линию и наступайте. Это на убой. Поэтому они такими пачками и гибнут", – объяснил Гетьман.
Он предположил, что внутри оккупационных войск не очень хорошие взаимоотношения между северокорейцами и россиянами.
Напомним, по информации ГУР, для распознавания на фронте северокорейские военные используют красный скотч.
По информации Института изучения войны (ISW), войска КНДР несут большие потери на Курщине из-за плохой координации с россиянами.
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