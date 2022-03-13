"Наступил второй этап психологического надлома": Арестович обратился к украинцам

Он предложил украинцам собирать информацию о том, где и что не так, "тегать" его в Сети и он уже будет доносить соответствующую информацию до военно-политического руководства государства.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас у многих украинцев наступил второй этап психологического надлома: уныние, разочарование. Однако именно такие эмоции хочет вызвать враг, так что не стоит играть ему на руку.

Об этом Арестович сказал в своем видеообращении.

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"Наступил второй этап психологического надлома. 18-й день войны и подобные испытания трудно переносить даже подготовленным людям. Добавьте к этому физиологию, отсутствие сна, беспокойство, смену привычек и так далее. И потихоньку народ начинает снова проседать. Эта фаза очень хорошо чувствуется мною, я в принципе хорошо чувствую такие вещи. Так вот я хочу вас предупредить, что вы сейчас начали проседать. По некоторым это заметно, то есть люди, склонные к самоанализу, это видят. А для многих – не заметно и я спешу их предупредить", – сказал Арестович.

"В чем проявляется эта фаза? В унынии, в разочаровании и неверии в перспективы победы, адекватность власти и так далее", – пояснил он.

Советник главы ОП подчеркнул, что с точки зрения информационно-психологической операции противника, их голубой заветной мечтой является создание недоверия общества к власти. Конечно, есть некоторые недостатки, однако власть их удачно решает.

"Надо понять, что сделать так, чтобы народ перестал верить власти, а власть народа – это цель, о которой наши враги мечтают. И здесь нужно сделать простой выбор, на войне все очень просто, все черно-белое, никаких оттенков. Вы или за то, чтобы враги достигли своей цели или против", – заметил Арестович.

Следовательно, советник главы президентского офиса предложил украинцам собирать информацию о том, где и что не так, "тегать" его в Сети и он уже будет доносить соответствующую информацию до военно-политического руководства государства.

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