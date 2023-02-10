Наступление армии Путина на востоке: Зеленский собрал на заседание главных военных и силовиков

Разведка доложила о действиях и планах оккупантов на ближайшую перспективу.

В пятницу, 10 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсудили обстановку на фронте, в частности в Донецкой и Луганской областях.

Об этом идет речь на сайте президента.

"Отдельное внимание уделили защите украинских позиций в Донецкой области — в районе Бахмута, Угледара, а также в районе Кременной на Луганщине и на других участках фронта, где продолжаются активные боевые действия. Руководство разведки доложило о действиях врага и его планах на ближайшую перспективу", — сказано в сообщении.

Также участники заседания обсудили:

обеспечение сил обороны техникой и боеприпасами и их распределение между группировками.

эффективность противодействия сил ПВО Украины сегодняшней массированной ракетной атаке государства-террориста.

подготовку к проведению следующего заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" с учетом договоренностей, достигнутых Зеленским во время недавних зарубежных визитов.

В заседании приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Новое наступление РФ началось

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 9 февраля сообщил, что оккупанты начали новое наступление. По его словам, основные и активные боевые действия продолжаются в Луганской и Донецкой областях. Он назвал их достаточно масштабными.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) говорится, что российские войска пытаются прорвать украинскую оборону на Кременном направлении. Аналитики называется это наступлением. Темп российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области заметно вырос в течение последней недели.

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