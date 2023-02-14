Наступление армии Путина на востоке: Зеленский сообщил о "крайне тяжелой" ситуации

Зеленский подчеркнул, что руководство Украины делает все, чтобы Силы обороны были готовы к готовящемуся мощному контрнаступлению.

Ситуация в Донецкой и Луганской областях, где Россия начала свое наступление, остается очень сложной. Украинские военные борются за "каждый метр земли".

Об этом рассказал глава государства Владимир Зеленский в видеообращении во вторник, 14 февраля.

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"И, конечно, сегодня, как и каждый день, я на связи с нашими военными, с командующими. Имел несколько совещаний. Ситуация на передовой, особенно на Донетчине и Луганщине, остается крайне тяжелой. Это буквально бои за каждый метр украинской земли. Должны понимать значение этих боев. Каждый метр, выигранный там, – это защита всего нашего государства. Каждый день, который наши герои выстояли в Бахмуте, в Угледаре, в Марьинке и других городах и громадах Донбасса, – это сокращение российской агрессии на недели. Там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала. Все, что враг потеряет на нашем Донбассе, он уже не сможет восстановить. И это именно тот потенциал российской агрессии, от которого в руководстве государства-террориста ожидали уничтожения всей нашей Украины", — сказал Зеленский.

Лидер Украины поблагодарил "каждого и каждую, кто сейчас в бою за Украину! Делаем все для того, чтобы дать нашим воинам больше оружия, более дальнобойное оружие и большую мощность для готовящегося наступления".

Наступление России на востоке

По информации ГУР, на востоке Украины наблюдается обострение боевых действий, однако это не та активизация оккупантов, которая была в начале полномасштабного вторжения. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов объяснил это тем, что Путин поставил задачу своим войскам до конца марта захватить Донбасс, выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Как сообщил военный обозреватель Алексей Гетьман, российские оккупанты пытаются окружить Бахмут Донецкой области с севера и с юга, бои проходят в пригороде, украинские военные отлавливают многочисленные вражеские ДРГ.

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