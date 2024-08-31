Наступление армии РФ на Покровск: эксперт назвал самые опасные участки

Красногоровка и Мемрик – два населенных пункта, откуда враг будет пытаться продвигаться.

Российские войска стремительно продвигаются на Покровском направлении. В то время как Силы обороны отходили фактически на неподготовленные рубежи.

Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов 24 канала.

По его словам, пехота вынуждена была выполнять две задачи одновременно – вести оборонное сражение и обустраивать фортификационные сооружения.

"Несмотря на то, что ситуация очень сложная. Я не сторонник того, чтобы говорить, что там катастрофа. Главное, там нет обвала и прорыва фронта", – отметил Жданов.

Вооруженные силы уже подошли к подготовленным рубежам, в частности в направлении населенных пунктов Селидово, Гродовка.

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"Пока кафиры не пройдут Селидово, то я думаю, что на Покровск они вряд ли смогут двигаться. Ведь там своеобразная местность, большая промзона и можно вести боевые действия, нанося фланговые удары ", — считает военный эксперт.

Также, по мнению Жданова, Красногоровка и Мемрик – два населенных пункта, откуда враг будет пытаться продвигаться, чтобы срезать плацдарм Карловка – Невельское.

"Судя по тому, что Красногоровка уже трое суток не двигалась с места, а Мемрик уже вторые сутки стоит на месте, то я думаю, усилий у российских войск недостаточно, чтобы продавить нашу оборону, или это будет не так быстро, как хотел бы враг ", – добавил военный эксперт.

Напомним, что кафиры продвигаются вблизи Покровска, на Торецком направлении и юго-западнее Донецка.

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