Наступление армии РФ на северо-востоке от Киева остановилось — британская разведка

По данным британских разведчиков, российские войска попытаются снова взять столицу в ближайшие недели.
Российские военные приостановили наступление на Киев с северо-востока. Основная часть войск остается на расстоянии более 25 км от столицы.
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter.
"Российские войска, наступавшие на город с северо-востока, остановились. Русские, наступавшие из Гостомеля на северо-запад, были отбиты украинской армией. Основная часть российских войск остается на расстоянии более 25 километров от центра города", — информирует британская разведка.
В то же время отмечается, что севернее Киева продолжаются ожесточенные бои. Также, по данным британских разведчиков, российские войска попытаются снова взять столицу в ближайшие недели.
"Киев остается главной военной целью России", отмечают в разведке.
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