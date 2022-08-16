Наступление и штурм: в Генштабе ВСУ сообщили, на чем оккупанты сосредоточены на Донецком направлении

В Донецком направлении 16 августа основные усилия российских войск сосредотачиваются на ведении активных наступательных и штурмовых действий на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В то же время, на Славянском направлении оккупанты задействовали танки, ствольную и реактивную артиллерию для ведения огня вблизи Грушувахи, Краснополья, Вернополья, Родного, Мазановки и Долины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В районах населенных пунктов Новая Дмитровка и Дибривне враг применил боеприпасы воспламеняющего действия.

Также читайте Армия РФ сосредоточилась на установлении полного контроля над Луганской и Донецкой областями – Генштаб

Недалеко от Мазановки захватчики пытались вести наступательный бой, однако потерпели поражение и отошли.

На Краматорском направлении российские подразделения обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Краматорск, Верхнекаменное, Григоровка, Переездное и Раздоловка. Возле Ивано-Дарьевки при поддержке авиации оккупанты вели штурмовые действия, но безуспешно, поэтому враги понесли потери и отошли.

На Бахмутском направлении российская армия устроила обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Константиновки, Соледара, Шумов, Яковлевки и Майорска.

Также враг нанес авиаудары неподалеку от Яковловки и Соледара. Пытался вести разведку боем у Вершины, после огневого поражения – скрылся. Наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Соледара, Зайцева, Майорска завершились потерями и уходом.

На Авдеевском направлении, кроме обстрелов недалеко от самой Авдеевки, Красногоровки, Александрополя, Водяного, Опросного, Новокалинового и Новобахмутовки, оккупанты нанесли авиаудары возле Марьинки. Вражеские войска вели наступление в районе Невельского, боевые действия продолжаются.

Напомним, украинские морские пехотинцы 15 августа отразили штурм российских военных на Херсонском направлении, нанеся им потери. Также ВСУ изрядно потрепали оккупантов на Донецком направлении.

Обстрелы регионов: рашисты продолжают целиться по Житомирщине, Николаеву и Днепропетровщине

Читайте также: