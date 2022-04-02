"Наступление идет удачно": Арестович рассказал, как 2 украинских танка уничтожили 10 вражеских

Враг понес потери.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил о героическом случае во время военных действий.

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“В селе Дмитровка два наших танка выкатились на усиленную роту противника, а это 10 танков. В результате два наших танка уничтожили все танки врага и численное количество БМП. Противник отступил, это выдающийся пример героизма. Много техники мы уничтожаем. Наступление идет удачно”, – сказал он.

Напомним, украинские военные уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Буратино".

А в Госспецсвязи показали, как украинские защитники уничтожают колонну с обеспечением врага.

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