Наступление или иллюзия: генерал-лейтенант рассказал, что россияне действительно задумали на Запорожском направлении

Российские военные на Запорожском направлении показывают, что они готовятся к наступлению. На самом деле, у них там очень опасная ситуация.

Такое мнение озвучил 24 канала, рассказал генерал-лейтенант ВСУ в отставке и военный эксперт Игорь Романенко.

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Он пояснил, что сначала российские преступники отправили 3 своих танка с 30 военными, а затем 5 боевых машин пехоты с соответствующим количеством личного состава. Обе атаки завершились провалом с уничтожением их военной техники и живой силы.

"Возможно, это такой случай, что россияне пытаются показывать на Запорожье, потому что там для них очень опасно. Если пробить их оборону и выйти на Мелитополь и Бердянск", — сказал эксперт.

Романенко подчеркнул, что нужно четко разделять попытки россиян показать, концентрацию сил, таких как они делают в Беларуси и когда действительно собираются соответствующие силы.

Что происходит на Запорожском направлении

Напомним, украинские нардеп, полковник СБУ Роман Костенко сообщил, что Запорожское направление является ключевым как для ВСУ, так и для оккупантов, поэтому враг накапливает там силы.

По данным канадской разведки, для эффективного наступления в Запорожской области у России нет человеческих и материальных ресурсов, а также опасаются контрнаступления ВСУ на этом участке. Российские оккупанты плохо обеспечены и ненадлежаще обучены.

Между тем, военный эксперт Павел Нарожный прогнозирует наступление украинских защитников из Запорожской области на Мелитополь, а дальше – на Бердянск. Этот город станет базой для дальнейших атак по оккупантам в Крым.

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