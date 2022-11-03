Наступление из Беларуси: аналитик назвал предпосылки для новой атаки россиян на Украину

Россия может просто хотеть оттащить украинские войска из других направлений.

Для наступления на Украину из Беларуси России необходимо создать группировку из 100 тыс. военных с техникой. На сегодняшний день у РФ нет соответствующих ресурсов, поэтому в ближайшие три-пять месяцев ждать эскалацию не стоит.

Об этом военный аналитик из Беларуси Александр Алесин рассказал в эфире "Апостроф TV".

Он отметил, чтобы атаковать и разбить сильную украинскую армию, нужен очень мощный ударный кулак на территории Беларуси.

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"Я считаю, что необходимо не менее ста тысяч военнослужащих и соответствующее количество техники: танков, боевых бронированных машин, артиллерийских установок и прочего. Пока такой группировки на территории Беларуси нет и собрать ее будет непросто, потому что российская армия испытывает нехватку солдат и дефицит боевой техники", – рассказал Алесин.

По его прогнозам, в ближайшие три-пять месяцев в Беларуси не появится такая мощная группировка, ведь России не хватит сил.

Аналитик также обратил внимание на слова российского генерал-полковника Андрея Картаполова, сейчас возглавляющего комиссию по обороне Госдумы. Он сказал, что группировка российских войск в РБ развернута против стран НАТО на Западе – Польши и стран Балтии.

"Это его слова, но я думаю, в этих словах есть правда и конфликта на границе Беларуси и Украины пока не будет", – объяснил Алесин.

Однако он таки предостерег об опасности от создания группировки в Беларуси. По оценкам аналитика, РФ такими действиями пытается оттянуть ВСУ с восточного фронта к белорусской границе.

"Активизация российских войск в Украине возможна, поэтому они хотят оттянуть больше войск на границу с Беларусью, чтобы уменьшилось их количество, которое противостоит российским войскам. Поэтому это развертывание группировки в Беларуси является отвлекающим маневром", — пояснил военный аналитик.

Угроза наступления из Беларуси

Россияне будут готовы к наступлению из Беларуси, когда соберут там группировки в 50-70 тыс. военных. Пока этого нет, сообщил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин.

Россия перебросила в Беларусь истребители-перехватчики, способные нести ракеты "Кинжал", сообщили в британской разведке. Там считают, что РФ таким образом подает сигнал Западу и все больше втягивает Беларусь в войну.

По мнению российского оппозиционера и юриста Марка Фейгина, российские или российско-белорусские войска могут попытаться зайти в Украину с севера. Однако это будет наступление не на Киев, а, возможно, на Львов, чтобы перерезать пути поставки вооружения.

Угроза нападения России на Украину с территории Беларуси может быть фейковой, ведь сегодня страна-агрессор вывозит из РБ военную технику, а не завозит ее в страну. Такую оценку дал аналитик белорусского Института стратегических исследований Вадим Можейко.

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