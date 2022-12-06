"Наступление из Беларуси": Буданов объяснил, есть ли угрозы и предупредил о хитрости россиян

Буданов считает, что РФ перебрасывает войска в Беларусь для обороны, а не нападения.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что заявления о "повторном наступлении из Беларуси" — это информационная спецоперация России против Украины.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Буданов подчеркнул, что россияне хитростью хотят создать иллюзию повторной угрозы, чтобы заставить украинцев паниковать и оттащить военных с линии фронта на украинско-белорусскую границу. Глава военной разведки пояснил, что россияне свезли мобилизованных в Беларусь с целью обороны, а не наступления.

"Все, что происходит у нас в медиа пространстве, связано с тематикой Беларуси — это эхо российской информационной специальной операции. Главная цель — это посеять панику среди общества и оттянуть наши силы и средства от реальных боевых действий на передовой", — пояснил Кирилл Буданов.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля с территории Беларуси началось полномасштабное наступление на Киев. Это государство также предоставляет плацтдарм ракетным ударам РФ по территории Украины.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что его страна участвует в войне против Украины на стороне России. Также Лукашенко даже призвал украинцев капитулировать, потому что "Россия уничтожит наше государство".

Сейчас эта страна принимает у себя российских оккупантов, где они проходят их учения. Также Беларусь поставляет России боеприпасы и бронетехнику.

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