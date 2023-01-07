Наступление из Беларуси: генерал заявил, что рассматриваются возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы

Пока что Украина не фиксирует намерения врага проводить наступление с территории РБ, однако готовится к этому.

Непосредственной угрозы наступления из Беларуси на Украину пока нет, однако рассматриваются возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы.

Об этом командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал в интервью "Суспільному", опубликованном 7 января.

Он отметил, что пока нет угрозы непосредственного повторного наступления с территории Беларуси, ведь у врага нет необходимых сил и средств.

"На территории, которая является границей между Украиной и Беларусью, есть определенные группировки. Но, учитывая наш потенциал, маловероятно, что они будут иметь успех. Все, что сейчас делается, – сдерживаются наши силы на северной границе для того, чтобы мы не могли перебросить их на восток", – объяснил Павлюк.

По его словам, происходит оккупация Беларуси размещающимися скорее всего, на длительное время, на полигонах военными силами. Генерал считает, что "будущего Беларуси как самостоятельной страны не будет".

"Мы рассматриваем возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы. Но для этого нужно перебросить соответствующие силы и средства, которые сейчас Россией восстанавливаются на их полигонах. Пока таких намерений мы не видим, но готовимся к ним", – сообщил командующий обороной Киева.

Он также заверил, что украинские военные постоянно отслеживают движение российских оккупантов из полигонов. Украинская группировка на границе с Беларусью готова встретить врага.

"Вокруг Киева существует несколько рубежей обороны общей протяженностью около тысячи километров. Там на основе профессиональных позиций, долгосрочных сооружений создана мощная система обороны", – рассказал Павлюк.

Угроза из Беларуси

Напомним, ранее Павлюк сообщал, что в случае вторжения из Беларуси Силы обороны Украины планируют остановить врага еще на границе. По словам генерала, военно-политическое руководство будет иметь время для оповещения граждан в случае повторной попытки наступления на Киев.

Добавим, что в Беларусь продолжают прибывать российские войска и военная техника. Так, 6 января туда прибыли три эшелона с техникой вооруженных сил РФ: "Уралы", "Камазы", БТРы, бензовозы и вагоны с личным составом.

Заметим, в середине декабря 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что Россия готовит около 200 тыс. военных, которые пойдут в наступление либо на Донбассе, либо с юга, либо из Беларуси.

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