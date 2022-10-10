"Наступление из Беларуси и бегство Зеленского": какие фейки распространяет российская пропаганда

Центр призывает украинцев не поддаваться панике, слушать советы государственных органов и доверять информацию только из проверенных источников.

Кроме войны на поле боя, Россия ведет информационную, которая направлена на посещение хаоса и паники среди мирного населения. Среди наиболее распространяемых сегодняшних фейков — якобы "бегство" украинского президента и "наступление" армии Беларуси.

Центр противодействия дезинформации при СНБО публикует подборку российских фейков.

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Враг распространил следующие дезинформационные сообщения:

1. "Владимир Зеленский был эвакуирован из Киева"

Президент Украины записал видеообращение с ул.Банковой в 11:02.

2. "Началось наступление с территории Республики Беларусь"

Глава Черниговской ОВ сообщил, что ситуация на госгранице Украины контролируемая.

3. "Одновременно с ракетными ударами началось наступление рашистов по всей линии фронта"

Такая информация не подтверждена.

4. "В Украине была полностью уничтожена вся инфраструктура"

Премьер-министр Украины заявил о повреждении 11 объектов инфраструктуры.

5. "Началась массовая эвакуация сотрудников посольств в Украине"

Такая информация не подтверждена

Центр призывает украинцев не поддаваться панике, слушать советы государственных органов и доверять информацию только из проверенных источников.

Обстрелы РФ по Украине

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор в отношении мирного населения. Известно, что кафиры выпустили 83 ракеты, 43 из них сбиты.

В частности, русская армия выпустила ракеты по Киевщине. Вражеские ракеты, в частности, атаковали четыре района Киева : Шевченковский, Святошинский, Голосеевский и Деснянский. Погибли не менее пяти человек, более 30 пострадали.

Кроме того, в разных городах Украины повреждены объекты критической инфраструктуры. В частности, в Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях.

Путин прокомментировал утренние удары по Киеву и ряду городов Украины и признал, что ракетные удары по территории Украины 10 октября наносили "высокоточное оружие по объектам инфраструктуры". По словам Путина, инициаторами обстрелов были Минобороны, а план разрабатывал Генштаб.

Зеленский: Террор против населения является отказом России от переговоров

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