Наступление из Беларуси на Украину: эксперт назвал возможные сценарии

РФ готовит новое наступление

В России рассматривается, по меньшей мере, два варианта действий против Украины с территории Беларуси или Брянской области.

Об этом военный эксперт Александр Мусиенко сообщил в эфире Радио NV.

«Украина осознает, что поскольку есть участок границы с Россией, в том числе с Брянской областью, и что Беларусь является союзным государством РФ, то соответствующие угрозы будут оттуда сохраняться, пока продолжается война», — отметил он.

По его мнению, есть пять сценариев, которые постоянно моделируются и включают в себя не только возможность наступления России с территории Беларуси или Брянской области.

«По меньшей мере, один-два из них могут предусматривать наступательные действия России через Беларусь на территорию стран Балтии, совершение там провокаций. В зависимости от того, будут ли они концентрировать войска, это может быть более масштабное наступление. Если не будут — это может быть применение беспилотников, диверсий, провокаций и тому подобное», — добавил Мусиенко.

Вероятное наступление Беларуси на Украину — последние новости

Россия рассматривает сценарии новых нападений на Украину на направлениях Беларуси и Брянской области. Речь идет, прежде всего, об угрозе для Черниговского и Киевского направлений.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении после заседания Ставки.

По словам главы государства, ситуацию на северном направлении подробно обсудили военное командование, разведка, СБУ и МИД.

«Именно оттуда россияне рассматривают сценарии дополнительных нападений на Украину — против северных регионов, нашего Черниговско-Киевского направления», — сказал Зеленский.

Президент сообщил, что Украина уже усиливает оборону на этом направлении. Соответствующие поручения получили военное командование, а также дипломатические и разведывательные структуры.

СБУ и Силы обороны принимают масштабные меры безопасности в северных регионах Украины, граничащих с Россией и Беларусью. Украинцев предупреждают о возможных проверках документов, осмотре авто и ограничении движения в отдельных населенных пунктах.

Мероприятия проводятся во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего, президента Владимира Зеленского. Они включают Черниговскую, Киевскую, Житомирскую, Волынскую и Ровенскую области.

