Наступление из Беларуси: Рахманин заявил о росте угрозы и назвал две причины для атаки

Сегодня рано говорить о том, что наступление начнется "буквально завтра".

Угроза наступления на Украину из Беларуси действительно возросла и по логике, такое наступление возможно хотя бы по двум военно-политическим причинам.

Об этом член парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин рассказал в интервью "Радио НВ".

По его словам, в Беларуси появилось намерение создать ударную группировку для наступления.

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"Сейчас угроза повысилась. Это видно по некоторым маркерам (есть такое понятие в разведывательной лексике). Есть определенные движения, действия, по которым можно определить, готовится ли противник к созданию ударной группировки. Часть этих маркеров уже появилась. Можно говорить о том, что намерение создать ударную группировку там появилось. По крайней мере, противник это демонстрирует", – рассказал нардеп.

В то же время он отметил, что сейчас трудно сказать – это отвлечение внимания, или это действительно подготовка к масштабному наступлению.

"Но я знаю, что эта ситуация находится в фокусе внимания и главкома, и Генштаба, и Ставки верховного главнокомандующего, и СНБОУ. И, понятно, что к этому готовятся. Потому что в Беларуси происходят определенные движения", — добавил Рахманин.

Что сейчас происходит в Беларуси

Он уточнил, что речь идет об определенных действиях на белорусских аэродромах, где даже строятся дополнительные взлетно-посадочные полосы, приводятся в надлежащее состояние. Также в РБ готовятся дополнительные территории и помещения для приема большого количества личного состава.

"Россияне сейчас перебрасывают туда определенное количество подразделений. Но и то, что и белорусские вооруженные силы перешли на более интенсивный режим тренировок. Собственно, этот режим обучения и тренировки перманентный продолжается еще с конца весны. Их активно муштруют по разным дисциплинам, начиная от форсирования водных препятствий, заканчивая эвакуацией раненых с поля боя", – сообщил член комитета по вопросам нацбезопасности.

Почему наступления не будет "буквально завтра"

Он подчеркнул, что сегодня рано говорить о том, что наступление начнется "буквально завтра". Ведь противнику нужно создать ударный кулак, а для России это тяжело.

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"Ибо за счет мобилизации она пока компенсирует имеющиеся потери и выравнивает линию фронта на особо критических участках. И Беларусь не выполнила обещания. Лукашенко обещал существенно увеличить численность вооруженных сил и контрактников. Потому что значительную часть ВС РБ составляют призывники, которых не планируют использовать в войне (по крайней мере, сегодня), также они точно не являются эффективными, мотивированными, квалифицированными воинами. Вот Лукашенко с этим планом не справился", — пояснил Рахманин.

Он добавил, что сейчас белорусы совершают определенные движения. У них начались некоторые элементы скрытой мобилизации.

"Но на сегодняшний день мы можем говорить лишь о 5 боеспособных бригадах. Этого недостаточно. Тем более, что значительную часть этих бригад составляют призывники", — обратил внимание нардеп.

По его словам, для подготовки ударной группировки россиянам нужно определенное время. Им нужно сначала компенсировать потери, понесенные арсеналом вооруженных сил Беларуси после того, как белорусы поделились оружием и техникой с россиянами. России также нужно довезти дополнительные средства, чтобы обеспечить наступление.

Две причины, почему наступление возможно

Рахманин сказал, что по логике такое наступление возможно хотя бы по двум военно-политическим причинам. Во-первых, президент РФ Владимир Путин понимает, что выиграть затяжную сложную войну не выходит.

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"Он понимает, что для него едва ли не единственный способ быстро выиграть эту войну без применения тактического ядерного оружия, это попытаться сделать успешное наступление на Киев. Завладеть столицей и таким образом заставить украинские власти подписать перемирие, мир, ультиматум (как угодно, это называйте)", – объяснил политик.

Вторая причина – россиян очень беспокоит увеличение количества и качества вооружения для ВСУ от западных партнеров. А Беларусь – очень выгодный и удобный плацдарм для перерезания путей снабжения, ведь страна граничит с пятью областями Украины. Нардеп отметил, что если россияне попытаются создать ударный кулак и перерезать пути поставки (автомобильные, железнодорожные) с запада на восток, то это существенно ограничит функционал ВСУ.

Угроза наступления из Беларуси

Генштаб ВСУ 20 октября сообщил о растущей угрозе наступления россиян на Украину со стороны Беларуси. Направлением наступления может стать запад белорусско-украинской границы, чтобы перерезать поставки вооружения.

Комментируя рост военной активности в Беларуси (опрокидывание войск и техники), военный эксперт Петр Чернык сказал, что Беларусь может готовиться к нападению.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заверил, что в случае наступления российских войск со стороны Беларуси в направлении Волыни боевые действия завершатся победой Украины всего через 18 дней с потерями врага по 500 человек в день.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал, что Россия действительно сейчас опрокидывает в Беларусь свои подразделения, но того количества совсем недостаточно для формирования ударных группировок, которые могли бы осуществить наступление.

Беларусь не нападет - данные британской разведки

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