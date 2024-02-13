Наступление на Авдеевку стало для врага катастрофой: Коваленко назвал безумные потери

В укрепрайон, превратившийся для оккупантов в "мясорубку", были брошены десятки тысяч бойцов и тысячи единиц техники.

Четыре месяца штурмов Авдеевки российскими войсками – самая большая и правильная кампания оккупационной армии с учетом протяженности фронта наступления, размера города и уровня его важности.

Об этом говорится в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Российская армия четыре месяца штурмует Авдеевку – маленький городок под Донецком. В укрепрайон, превратившийся для оккупантов в "мясорубку", были брошены десятки тысяч бойцов и тысячи единиц техники. По оценкам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, уже можно утверждать, что эта кампания РФ стала самой большой и провальной — с учетом протяженности фронта наступления, размера города и уровня его важности.

Потери РФ в районе Авдеевки

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В материале указывается, что сложно назвать потери российских войск в районе Авдеевки, ведь их учет имеет несколько категорий: верифицированную (подтвержденную документально – фото/видео) и неверифицированную (оперативные данные с поля боя, не всегда подтверждаемые документально).

Самая сложная по оценке категория – неподтвержденные данные.

"Один пример. Это когда известно, что на поле боя был подбит танк, в котором сгорел экипаж, то есть 3-4 человека потерь, в зависимости от типа танка. Но известно, что на танке был десант с верифицированными потерями еще трех человек. При этом трем удалось скрыться, один из которых был ранен – потерял ноги. Согласно неподтвержденным данным, раненый умер, не доехав до госпиталя", – поясняется в статье.

Потери личного состава российских войск

Для наступления на Авдеевку российские войска сконцентрировали следующие силы и средства:

подразделы 2 ОВА – 15, 21, 30 ОМСБр;

подразделы 41 ОВА – 55, 74 ОМСБр;

подразделы 90 ТД – 239 ТП;

ОДШБ "Ветераны";

подразделения практически всего 1 АК – 1, 114, 132 ОМСБр и т.д.

ОТБ, 1141, 1487 МСП ТРВ и т.д.

В целом сконцентрированная в направлении Авдеевки группировка российских войск достигала 40 тыс. Она также росла по мере неудач в наступлении, увеличиваясь за счет стягивания сил с других плацдармов.

Только по самым скромным оценкам, общее количество потерь РФ за четыре месяца на Авдеевском направлении превысило 15 тыс. убитыми.

Форма российского оккупанта / Фото: Associated Press

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Потери российской техники на Авдеевском направлении

"В этой категории я постарался учитывать преимущественно верифицированные уничтоженные и поврежденные единицы. Но, как известно, верифицированная информация часто неполная, и потерь на самом деле больше. А поэтому это лишь примерный показатель того, что потеряли РОВ за четыре месяца наступления", — пояснил Коваленко.

Он также отметил, что анализ вражеских потерь был разбит по населенным пунктам, селам, а не сконцентрирован только на Авдеевке.

В направлении Авдеевки – 62 единицы.

В районе села Водяное – 126 единиц.

В направлении Северного – 8 единиц.

В районе Степного – 64 единицы.

В районе Красногоровки – 130 единиц.

То есть, согласно только верифицированным данным, за четыре месяца боев за Авдеевку с неполной площадью 29 кв. км российские оккупанты потеряли 390 единиц техники. Речь идет в основном об основных боевых танках и боевых бронированных машинах.

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Обозреватель напомнил, что неделей ранее издание Forbes сообщило, что за время наступления на Авдеевку захватчики потеряли 214 танков (в соответствии с верифицированной информацией). Это количество соответствует танковой дивизии. По словам Коваленко, эти данные как для верифицированной категории полностью соответствуют действительности, поэтому можно утверждать, что "в Авдеевке в ноль была стерта танковая дивизия". По меньшей мере, одна.

Если рассмотреть потери РФ за четыре месяца нелинейно и по категориям вне верифицированной, то количество уничтоженной техники может достигать от 600 до 700 единиц.

То есть наступление оккупантов на Авдеевку стало крупнейшей и самой провальной кампанией армии РФ с учетом протяженности фронта наступления, размера города и уровня его важности.

Уничтоженная российская военная техника / Фото: Associated Press

Битву за Авдеевку российские войска давно проиграли

Сейчас российские войска в Авдеевке ведут преимущественно городские бои. Враг пытается разделить город на две части, создав угрозу перерезанием трассы 0542 по улице Индустриальной. Ситуация усугубляется тем, что российское командование получило новый, более жесткий дедлайн до полного захвата Авдеевки.

"Но каким бы ни был результат, российские оккупационные войска битву за Авдеевку уже давно проиграли. Армия РФ в течение этих двух лет постоянно позорилась, демонстрируя неспособность эффективно выполнять поставленные задачи. Но, пожалуй, самым громким и кровавым позором РОВ является именно Авдеевка", – резюмировал обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Напомним, как сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, российские войска успешно продвигаются в Авдеевке Донецкой области по двум направлениям – на юго-востоке и в центре города. По оценкам Репке, оккупанты могут захватить Авдеевку в ближайшие дни или недели.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мусиенко: Ближайшие полтора месяца будут очень тяжелыми! Авдеевка – перспектива довольно неутешительная!

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