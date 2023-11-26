Наступление на Бахмут: в ISW рассказали, благодаря чему ВСУ удалось провести успешные операции

В ISW считают, что большая помощь Запада "увеличила б способность Украины точно поражать цели вблизи фронта, препятствуя продвижению России".

Благодаря системе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и аэроразведке украинские военные осуществили успешное наступление на Бахмутском направлении в сентябре 2023 года.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

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Кроме того, российские источники утверждали, что украинские системы РЭС значительно нарушали российскую связь в западной Запорожской области во время наступления в августе 2023 года.

"Эффективность российских систем РЭБ неодинакова на всем фронте, что позволяет украинцам продолжать использовать разведывательно-ударные комплексы беспилотников для срыва наступательных операций России", — отметили американские аналитики.

Между тем, российские "военные коры" считают, что ни Россия, ни Украина пока не имеют решающего преимущества РЭБ над другой.

В ISW подчеркивают, что помощь Запада в поддержке усилий Украины по уничтожению, выводу из строя или обходу российских систем РЭБ "увеличила бы способность Украины точно поражать цели вблизи фронта, препятствуя продвижению России и создавая условия для последующих украинских наступательных операций".

Карта боевых действий в районе Бахмута 26 ноября 2023 года. ФОТО: ISW

Ранее военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, почему говорить о завершении контрнаступления еще рано.

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