Наступление на Часов Яр: оккупанты повторяют тактику как в Авдеевке – британская разведка

Бомбардировка Часового Яра повторяет тактику россиян во время наступления на Авдеевку.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский 14 апреля заявил, что российские войска намерены взять Часов Яр до 9 мая 2024 года. Сырский подчеркнул, что Часов Яр – это шаг к дальнейшему продвижению на Краматорск.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" 18 апреля отметил, что российские ВВС сбрасывают 20-30 боеприпасов в день. Вероятно, их сбрасывают российские самолеты Су-25, действующие вблизи линии столкновения, и действующие на расстоянии от линии столкновения Су-34, используя крылатые бомбы, отмечает разведка.

"Это согласованная воздушная бомбардировка, повторяющая тактику Авдеевской кампании. Город Часов Яр хорошо защищен и расположен на возвышенности. Российские сухопутные войска достигли лишь медленного прогресса в этом районе", — говорится всводке Минобороны Британии.

Напомним, офицер Нацгвардии Владимир Черняк рассказал, что оккупантам удалось закрепиться в Богдановке, и перед Часовым Яром остается последний форпост в Ивановском.

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