Наступление на Часов Яр: военный эксперт сообщил об очень большом количестве сил россиян и ударах с трех направлений

В районе Часового Яра враг бьет по трем направлениям. Практически русская армия не прекращает попыток прорыва фронта.

Об этом в эфире "Общественного радио" сказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Он напомнил, что Часов Яр расположен на господствующих высотах, что в какой-то мере выполняет защитную функцию. Впрочем, противник бьет из трех направлений.

"Фактически это попытка прорыва левого фланга всего участка обороны в районе Бахмута, Авдеевки, Новопавловки. Бывшее так называемое Марьинское направление. На этом участке группировки войск "Центр" сконцентрировано очень большое количество вражеских сил. Это значит, что противник определил это направление как направление основного удара", — объяснил Павел Лакийчук.

По его словам, после оставления украинскими войсками Авдеевки враг не будет делать оперативную паузу. Он стремится прорвать оборону ВСУ, то есть "развить успех".

Напомним, подразделения ВСУ держат оборону в селах Богдановка и Ивановское на Бахмутском направлении. Об этом ТСН.ua сообщал 3 марта со ссылкой на слова спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Ильи Евлаша.

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