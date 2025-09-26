Наступление РФ на Днепропетровщину: Сырский сделал заявление

Александр Сырский / © Александр Сырский

У российских захватчиков не хватает сил и средств для наступления на Днепропетровскую область.

Об этом сказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Днепропетровщина — это Новопавловское направление, где сходятся административные границы трех областей: Запорожская, Донецкая и Днепропетровская. Противник там пытается, используя тактику «тысячи порезов», продвинуться вглубь территории. Цель только одна: декларировать свое присутствие, воткнуть свой флаг в какое-нибудь здание в населенном пункте. Ситуация там динамичная. Территории большие, плотность войск недостаточна. И с нашей стороны, и с их стороны. Их (россиян) там больше. Но для того, чтобы провести какое-то решительное наступление, у них не хватает сил и средств», — сказал Сырский.

По его словам, противник перебрасывал с Сумского направления на Новопавловское подразделения морской пехоты, чтобы прорвать оборону ВСУ и совершить рывок либо в Запорожскую, либо Днепропетровскую область.

Напомним, 25 сентября ISW сообщал, что РФ захватила на Днепропетровщине 96 квадратных километров, а Минобороны России лжет об оккупации 175 кв. км.

Отметим, в начале июня россияне распространяли фейк о прорыве на Днепропетровщине. Однако тогда Генштаб опроверг эту информацию. В Силах обороны Юга также отмечали, что ситуация в зоне боевой ответственности 31-й отдельной бригады остается напряженной.

Там подчеркнули, что враг пытается продвинуться в направлении Днепропетровской области, однако ВСУ держат оборону.