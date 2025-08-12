- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 220
- Время на прочтение
- 2 мин
Наступление на Доброполье повторяет тактику Авдеевки: в ISW говорят, что ситуация критическая
По мнению аналитиков, российские силы применили подобную тактику проникновения в середине апреля 2024 года, чтобы облегчить захват оперативно важной территории к северо-западу от Авдеевки.
Российские диверсионно-разведывательные группы проникают в районы вблизи Доброполья Покровского района Донецкой области. Оккупанты также, вероятно, недавно продвинулись к юго-востоку от населенного пункта.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
По данным ISW, российские войска, вероятно, недавно захватили Разино, Сухетское, Федоровку, Уют, Бойковку, Новоторецкое, Заповедное — все населенные пункты находятся юго-восточнее Доброполья, а также Маяк и Панковку, восточнее Доброполья.
Также известно, что передовые российские штурмовые подразделения и «инфильтрационные» группы действуют вблизи Кучеров Яра к северо-востоку от Доброполья, Нового Шахматного и Белицкого.
«Пока рано называть продвижение российских войск в районе Доброполья прорывом на оперативном уровне, хотя российские войска, вероятно, будут пытаться превратить свои тактические успехи в прорыв на оперативном уровне в ближайшие дни», — говорится в отчете ISW.
«Следующие несколько дней в районе Покровска, вероятно, будут критическими для способности Украины предотвратить ускорение российских успехов на севере и северо-западе от Покровска», — пишут в ISW.
Напомним, что в ВСУ признали, что ситуация на Донетчине крайне сложная, но отрицали факт прорыва, объяснив, что появление отдельных групп оккупантов на этих территориях не означает их переход под контроль врага.