Наступление на Доброполье повторяет тактику Авдеевки: в ISW говорят, что ситуация критическая

ВСУ на передовой

Российские диверсионно-разведывательные группы проникают в районы вблизи Доброполья Покровского района Донецкой области. Оккупанты также, вероятно, недавно продвинулись к юго-востоку от населенного пункта.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, российские войска, вероятно, недавно захватили Разино, Сухетское, Федоровку, Уют, Бойковку, Новоторецкое, Заповедное — все населенные пункты находятся юго-восточнее Доброполья, а также Маяк и Панковку, восточнее Доброполья.

Также известно, что передовые российские штурмовые подразделения и «инфильтрационные» группы действуют вблизи Кучеров Яра к северо-востоку от Доброполья, Нового Шахматного и Белицкого.

«Пока рано называть продвижение российских войск в районе Доброполья прорывом на оперативном уровне, хотя российские войска, вероятно, будут пытаться превратить свои тактические успехи в прорыв на оперативном уровне в ближайшие дни», — говорится в отчете ISW.

По мнению аналитиков, российские силы применили подобную тактику проникновения в середине апреля 2024 года, чтобы облегчить захват оперативно важной территории к северо-западу от Авдеевки.

«Следующие несколько дней в районе Покровска, вероятно, будут критическими для способности Украины предотвратить ускорение российских успехов на севере и северо-западе от Покровска», — пишут в ISW.

Напомним, что в ВСУ признали, что ситуация на Донетчине крайне сложная, но отрицали факт прорыва, объяснив, что появление отдельных групп оккупантов на этих территориях не означает их переход под контроль врага.