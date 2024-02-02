Наступление на Донбасс: в РФ разочарованы провалами армии и неудачными атаками

Российские блогеры, поддерживающие войну против Украины, начали выражать разочарование по поводу длительных тактических ошибок ВС РФ. Они тоже критикуют командование.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

"Российские милблогеры продолжали выражать разочарование по поводу постоянных тактических ошибок российских войск во время наступательных операций на западе Донецкой области. Несколько российских милблогеров 31 января и 1 февраля критиковали российское военное командование за то, что оно не учло "фактор беспилотников" при планировании тактических нападений ответ на видео, опубликованное 30 января, на котором украинские силы наносят удары по колонне российской техники и танков", — говорится в отчете аналитиков.

Еще один милблогер отметил, что украинские минные поля преграждают российские маршруты, но утверждал, что российское военное командование должно прекратить атаковать механизированными колоннами из-за постоянных больших потерь техники. Кроме того, он подверг критике российское командование за то, что оно не учло действия украинских беспилотников и не оснастило российскую бронетехнику системами радиоэлектронной борьбы (РЕБ) для противодействия украинским беспилотникам.

"В последние месяцы российское военное командование активно подвергло цензуре некоторых российских милблогеров за критику военных, которая, скорее всего, поощряла и усиливала самоцензуру среди других российских милблогеров", — считают аналитики.

По данным аналитиков, российские войска в Украине доказали способность успешно усваивать уроки и адаптироваться во время ведения оборонных операций и продемонстрировали ограниченную наступательную адаптацию на отдельных участках фронта.

Ранее Генштаб сообщил, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 387 060 своих военных, в том числе более 800 – за последние сутки.

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