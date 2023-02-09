Наступление на Донбассе: британские разведчики рассказали, как погода скажется на планах россиян

В восточных областях морозы, но на следующей неделе прогнозируют потепление.

Британские разведчики отмечают, что во время войны России в Украине погода продолжает играть значительную роль. Именно поэтому в середине-конце марта будет тяжело проводить масштабные наступательные операции.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

В восточных областях морозы, но на следующей неделе прогнозируют потепление. Отмечается: поскольку земля замерзла, то за последние недели условия передвижения по пересеченной местности практически не изменились. К примеру, накануне, 8 февраля 2023 года температура на поверхности составляла около 0 градусов по Цельсию.

Впрочем, прогнозы синоптиков на следующую неделю предусматривают повышение температуры почвы и таяние снега. Вероятно, считают британские специалисты, это ухудшит условия передвижения по пересеченной местности на Донбассе.

По данным разведки, условия передвижения, возможно, будут в худшем состоянии из-за сильной грязь в середине-конце марта. Именно поэтому командиры по обе стороны будут избегать планирования больших наступлений в такое время.

"Однако вероятные политические или оперативные возможности могут перевесить опасения, как показало вторжение России в конце февраля 2022 года", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, бывший командующий войсками США в Европе Бен Годжес скептически относится к тому, что новое наступление врага на Украину будет каким-то значительным. По его словам, несмотря на то, что россиянам удалось накопить массу живой силы, для наступления необходимо оборудование, нужны цепи обеспечения.

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