Наступление на Донбассе: британские разведчики рассказали, как погода скажется на планах россиян

В восточных областях морозы, но на следующей неделе прогнозируют потепление.
Британские разведчики отмечают, что во время войны России в Украине погода продолжает играть значительную роль. Именно поэтому в середине-конце марта будет тяжело проводить масштабные наступательные операции.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.
В восточных областях морозы, но на следующей неделе прогнозируют потепление. Отмечается: поскольку земля замерзла, то за последние недели условия передвижения по пересеченной местности практически не изменились. К примеру, накануне, 8 февраля 2023 года температура на поверхности составляла около 0 градусов по Цельсию.
Впрочем, прогнозы синоптиков на следующую неделю предусматривают повышение температуры почвы и таяние снега. Вероятно, считают британские специалисты, это ухудшит условия передвижения по пересеченной местности на Донбассе.
По данным разведки, условия передвижения, возможно, будут в худшем состоянии из-за сильной грязь в середине-конце марта. Именно поэтому командиры по обе стороны будут избегать планирования больших наступлений в такое время.
"Однако вероятные политические или оперативные возможности могут перевесить опасения, как показало вторжение России в конце февраля 2022 года", — отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, бывший командующий войсками США в Европе Бен Годжес скептически относится к тому, что новое наступление врага на Украину будет каким-то значительным. По его словам, несмотря на то, что россиянам удалось накопить массу живой силы, для наступления необходимо оборудование, нужны цепи обеспечения.
Читайте также:
- Военный аналитик высказался о "большом наступлении" россиян: "Атаки все слабее, хуже, менее организованы"
- Россияне пытаются наступать у Бахмута и Угледара, ВСУ отразили ряд атак врага — Генштаб
- Новое наступление России уже продолжается на востоке Украины: аналитик сообщил, где еще есть угроза