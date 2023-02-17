Наступление на Донбассе: Гайдай рассказал, куда враг бросает усилия

Войска агрессорки России увеличили и продолжают увеличивать массовость наступательных действий на Донбассе. В частности, в Луганской области враг направил основные силы на направлении Кременной.

Сообщил глава Луганской ОВА

"Оккупанты сейчас бросают туда все усилия. Там постоянно пытаются прорвать нашу оборону. Туда и они бросают свою тяжелую технику", — подчеркнул он.

Гайдай добавляет, что не только Креминой страдают другие направления. В частности, речь идет о Белогоровке, направлении Кременная-Лиман и Сватово-Купянск. Гайдай говорит, что в Белогоровке "не осталось ни одного квадратного метра, куда бы ни били российские снаряды".

"На всех направлениях намного увеличилось количество обстрелов и наступлений. Сейчас даже подключают уже авиацию. Но какой бы тяжелой ситуация на сегодняшний день ни была, но она абсолютно контролируема", — говорится в обращении главы облгосадминистрации.

Напомним , российские войска изменили свою тактику в направлении Угледара Донецкой области. Оккупанты РФ перестали ночью атаковать позиции ВСУ. В свою очередь, восстанавливают собственные силы. Сейчас в направлении количество штурмовых действий колеблется от двух до четырех. Также россияне сменили тактику и в применении авиации.

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