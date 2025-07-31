Наступление на Донбассе и Запорожье: где именно продвинулись российские войска

ВСУ на фронте / © Associated Press

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Российская армия продолжает наступательные действия на востоке и юге Украины. 31 июля враг полностью оккупировал Верхнекаменское в Донецкой области и Каменское в Запорожье.

Об этом сообщает DeepState.

Кроме того, зафиксировано продвижение российских сил в районе Ивано-Дарьевки и Белой Горы. В этих направлениях продолжаются активные боевые действия, ситуация остается напряженной.

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Ивано-Дарьевка / © Deepstatemap

Белая Гора / © Deepstatemap

Также аналитики обновили линию фронта возле Малиевки в Днепропетровской области.

Малиевка / © Deepstatemap

Данные свидетельствуют о незначительных изменениях, однако они могут указывать на подготовку к дальнейшему продвижению врага.

Напомним, на востоке Украины идет интенсивное летнее наступление армии РФ, которая сосредотачивает значительные силы для прорывов на отдельных участках фронта. Это может существенно изменить расстановку сил в регионе. Один из украинских командиров охарактеризовал обстановку как «крайне тревожную», отметив, что украинские подразделения в районе Мирнограда вблизи Покровска находятся под реальной угрозой оцепления.

По его словам, российские войска уже заняли село Родинское и продвигаются в сторону Белецкого, что может усложнить логистику и снабжение украинских войск в Покровске. Эту информацию подтверждают и представители полиции, и военные. Командир предупредил, что ситуация может перерасти в масштабную осаду по сценариям Авдеевки или Угледара.

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