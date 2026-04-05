Наступление на фронте захлебнулось: ставки Путина оказались проигрышными - ISW

ВСУ держат оборону / © Associated Press

Реклама

Количество боевых столкновений на фронте в Украине снизилось. Также существенно затормозило продвижение российской армии почти на всех участках. Ранее сообщалось, что Россия готовила большое наступление на лето.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, в марте российские силы смогли захватить всего 23 кв км территории, являющейся резким падением по сравнению с предыдущими месяцами: в январе РФ продвинулась на 319 кв км, а в феврале — на 123 кв км.

Реклама

«Подобный низкий результат не был зафиксирован по меньшей мере с сентября 2023 года», — говорится в сообщении аналитиков.

К факторам, повлиявшим на замедление давления, относят внутренние ограничения в самой России. В частности, речь идет о перебоях в использовании спутниковой связи Starlink и ограничении доступа к мессенджеру Telegram, активно применявшемуся военными.

По данным аналитиков, самые большие потери в позициях россияне понесли на южном отрезке фронта в районе между Донецкой и Днепропетровской областями.

Аналитики отмечают, что российские войска продолжают нести потери личного состава и все больше полагаются на плохо обученную и недостаточно оснащенную пехоту для достижения успехов. Россияне также перешли к тактике инфильтрации для достижения успехов по всему фронту, но в последнее время испытывают трудности с закреплением на новых позициях, что частично позволило Украине провести контрнаступление на юге Украины в феврале 2026 года.

Реклама

Cитуация на фронте — последние новости

Хотя российская армия ведет активные наступательные действия почти на всем фронте, но результаты их атак оказались скромными, а потери высокими. Украина вытесняет российские войска из Купянска.

Между тем войска агрессорки России пытаются пересечь реку Жеребец на Купянско-Лиманском направлении. Впрочем, действия оккупантов не оказывают существенного влияния на ситуацию.

Генштаб отчитывается о безумных потерях россиян на фронте. За минувшие сутки ВСУ отправили на концерт в Кобзон более тысячи россиян.