Оккупанты из 64-й отдельной мотострелковой бригады саботируют наступление на Гуляйполе Запорожской области. Агенты движения "Атеш" из состава 64-й отдельной мотострелковой бригады (35-я армия) сообщают, что военнослужащие бригады намеренно испортили боевую технику во избежание штурма населенного пункта.

Об этом сообщили агенты движения "Атеш" из состава Вооруженных сил России.

Солдаты повредили технику, заливая в баки воду вместо топлива, а также намеренно разными способами выводили из строя мотоциклы.

Руководство бригады уже приступило к рассмотрению, но количество недовольных среди личного состава только растет. Российские военные прекрасно осознают, что идут на убой, и делают все, чтобы спасти свою жизнь.

"Если ты служишь в ВС РФ – ломай технику и не выполняй приказы. Мы готовы помочь, дать инструкции и щедро вознаградить за саботаж", – призвали агенты "Атеш".

Напомним, в январе агенты "Атеш" информировали, что россияне опрокинули в Крым дополнительные средства ПВО для защиты ключевых военных объектов.