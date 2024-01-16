Наступление на Харьков: американский генерал оценил, существует ли угроза

Пока доказательств того, что РФ готовит кампанию по захвату города, нет.

Российская армия не отважится на повторную кампанию по захвату Харькова. Пока оккупанты не имеют больших бронетанковых сил, которые можно было бы использовать для окружения или захвата города.

Об этом в интервью Sestry заявил экскомандующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Годжес.

"Но если у них есть силы для этого, они хорошо поработали над тем, чтобы их скрыть. Потому что я не вижу их сейчас. Но у меня нет доступа к секретным разведывательным данным. Например, к тому, что видят спутники. Но я бы доверял генералу Залужному, украинскому Генштабу, у них есть возможность узнать, существует ли значительная угроза Харькову", — подчеркнул Годжес.

По его словам, захватчикам не удастся захватить город по ряду причин. В частности, проблема в том, что россияне продолжат бросать в мясорубку не повезло призывников.

"Не вижу доказательств этому. Когда смотришь на то, что они делают сейчас – тратят человеческие жизни, потому что им плевать на собственные потери – это бесконечные лобовые атаки, плохо подготовленные и организованные, пытающиеся сломать украинских защитников. И им это не удается", – заметил американский военный.

Как сообщалось, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что оккупационная армия РФ не оставляет попыток продвинуться в направлении Купянска. Однако Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал россиян.

Напомним, The Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщило, что якобы 15 января 2024 года Россия может начать новое наступление под Харьковом. Комментируя материал британского издания, в украинской разведке подчеркнули, что есть накопление сил и средств врага на Купянском направлении.

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