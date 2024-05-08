Наступление на Харьков будет или нет: военный эксперт оценил угрозу от группировки врага

У россиян нет достаточного количества сил для наступления на Харьков.

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник считает, что у российских войск нет достаточного количества сил и средств для проведения полномасштабного наступления на Харьков.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, чтобы штурмовать Харьков, России нужно как минимум 100-тысячный корпус только на одном направлении, не говоря уже о всей линии границы Киевской, Сумской и Харьковской областей. Для наступления во всех трех направлениях россиянам понадобилось бы дополнительно еще 300 тысяч военных.

"Где им сейчас взять их? Да, возможны операции типа "зашел-вышел". Если россияне вторгнутся на несколько километров, мы будем вынуждены с ними вступать в бои, а значит отвлекать силы и средства, которые могли бы быть полезны непосредственно по линии боеприкосновения", – отметил он.

В то же время, Черник подчеркнул, что не стоит недооценивать врага, ведь россияне способны на любые бессмысленные действия. Однако утверждать о неизбежности полномасштабного наступления на Сумы и Харьков, по его мнению, некорректно.

"Они маленькую Авдеевку проходили 10 лет, это до 8 км, не более. Действительно, они взяли Бахмут, но дальше Бахмута не проснулись. Тактические высоты, как принадлежали нам, так и принадлежат. Россияне имеют определенные тактические успехи в продвижении на несколько сот метров только. Так как такими силами 35 тыс. проходить 40 км? Как по мне, это нонсенс. Вместе с тем, от сумасшедших можно ждать чего угодно, они могут ударить", - сказал полковник ВСУ.

Напомним, военный эксперт Александр Мусиенко ранее также заявил, что, несмотря на громкие заявления и пропагандистскую риторику, Россия не смогла достичь значительных успехов на фронте до так называемого "дня победобесия".

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