Наступление на Харьков: эксперт рассказал о скоплении российских сил у границы

На территории Белгородской области находится до 29,5 тысячи личного состава.
Российская вражеская группировка войск "Север" развернута на территории трех российских приграничных к Украине областей — Брянской, Курской и Белгородской.
Об этом сообщил украинский военный эксперт Константин Машовец.
По его словам, наиболее мощным является Белгородское направление, дислоцированное в районе Белгорода. А именно:
- 1 отдельная мотострелковая бригада (омсбр)
- мотострелковых и танковых полков (мсп\тп) – до 5-т
- мотострелковых и танковых батальонов (мсб\тб) — 11
- "стрелковых батальонов" (сб) – 9
- полевая артиллерия представлена достаточно мощной группировкой
- артиллерийских и минометных батарей здесь сконцентрировано до 31 единицы.
- 1 зенитная ракетная артиллерийская батарея
- 7 "сводных тактических отрядов".
В общей сложности УВ "Белгород" насчитывает до 29,5 тысяч личного состава.
"Однако, не исключено, что в рамках подготовки к своему "большому летне-осеннему наступлению на Харьков" часть из вышеупомянутых сил и средств российского ЛВО может оказаться и на Белгородском направлении. Особенно, если в рамках какой-то "стратегической игры" российский ГШ попробует "ответит зеркально" действиям РДК, ЛСР собственными рейдами на территорию Сумской и Харьковской областей. Тем более, когда придется "отвлекать внимание" и изображать действительно какие-то "наступление на Харьков", — написал он.
Напомним, по предположениям американских аналитиков, наступление России в Украине может стать успешным из-за отсутствия помощи от США.
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