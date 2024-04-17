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Наступление на Харьков: эксперт рассказал о скоплении российских сил у границы

Наступление на Харьков: эксперт рассказал о скоплении российских сил у границы

Владимир Путин. Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

На территории Белгородской области находится до 29,5 тысячи личного состава.

Российская вражеская группировка войск "Север" развернута на территории трех российских приграничных к Украине областей — Брянской, Курской и Белгородской.

Об этом сообщил украинский военный эксперт Константин Машовец.

По его словам, наиболее мощным является Белгородское направление, дислоцированное в районе Белгорода. А именно:

  • 1 отдельная мотострелковая бригада (омсбр)
  • мотострелковых и танковых полков (мсп\тп) – до 5-т
  • мотострелковых и танковых батальонов (мсб\тб) — 11
  • "стрелковых батальонов" (сб) – 9
  • полевая артиллерия представлена достаточно мощной группировкой
  • артиллерийских и минометных батарей здесь сконцентрировано до 31 единицы.
  • 1 зенитная ракетная артиллерийская батарея
  • 7 "сводных тактических отрядов".

В общей сложности УВ "Белгород" насчитывает до 29,5 тысяч личного состава.

"Однако, не исключено, что в рамках подготовки к своему "большому летне-осеннему наступлению на Харьков" часть из вышеупомянутых сил и средств российского ЛВО может оказаться и на Белгородском направлении. Особенно, если в рамках какой-то "стратегической игры" российский ГШ попробует "ответит зеркально" действиям РДК, ЛСР собственными рейдами на территорию Сумской и Харьковской областей. Тем более, когда придется "отвлекать внимание" и изображать действительно какие-то "наступление на Харьков", — написал он.

Напомним, по предположениям американских аналитиков, наступление России в Украине может стать успешным из-за отсутствия помощи от США.

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