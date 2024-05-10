Наступление на Харьков: глава РВА назвал наиболее угрожающие направления на Купянщине

Андрей Канашевич, глава Купянской районной военной администрации, сообщил об усложнении ситуации на линии фронта в районе.

Зона боевых действий в Купянщине Харьковской области расширилась и теперь охватывает всю Петропавловскую общину.

Об этом глава Купянской РГА Андрей Канашевич рассказал в эфире "Эспрессо".

По его словам, география обстрелов и штурмов со стороны российских оккупантов увеличилась. Сейчас линия фронта простирается от Синьковки до Кисловки, Табаевки и Берестового.

"Если враг раньше сосредотачивался на Синьковке, затем переключился на Табаевку, то на сегодняшний день наиболее угрожающие и активные точки Купянского района — Кисловка и Котляровка. В этих населенных пунктах идут бои, противник там постоянно проводит штурмовые действия", — подчеркнул глава РВА.

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Он также сообщил, что российские войска продолжают штурмовать Берестово, куда регулярно прилетают управляемые авиабомбы. Кроме того, враг не прекращает атаки возле Синьковки, где уже более полугода пытается прорвать украинскую оборону, чтобы выйти на левый берег Купянска и Купянска-Узлового.

Несмотря на сложную ситуацию, Андрей Канашевич заверил, что обстановка полностью контролируется украинскими силами. Власти Купянщины также уделяют особое внимание ситуации на севере района, где расположены общины Волчанска, по которым ночью оккупанты нанесли массированные удары управляемыми бомбами.

"Мы следим за ситуацией, чтобы оперативно принимать решения по эвакуации населения. Сейчас не видим масштабного вхождения врага. На том направлении есть военные подразделения, фортификационные сооружения, то есть о возможности держать фронт и давать достойный отпор, сейчас все есть", — подчеркнул председатель РВА.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что ДРГ пробовали прорвать границу на севере Харьковской области. В первую очередь противник наносит удары по городу Волчанск. Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии.

В частности, именно поэтому из приграничья на Харьковщине вывозят население. В настоящее время российская оккупационная армия массированно обстреливает город Волчанск.

В то же время, отмечается, что для усиления обороны на этом участке фронта были направлены резервные подразделения. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление врага, держат позиции – не потеряно ни одного метра. По состоянию на 10 мая в ОВА сообщили, что группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении.

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