Наступление на Харьков: в ISW проанализировали возможности россиян

У оккупантов нет достаточных сил для наступления.

Разговоры о возможном наступлении ВС РФ в Харьков продолжаются, что заставляет Украину выделять дополнительные ресурсы для защиты города.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, дальше разговоров это пока не зайдет, ведь у оккупантов нет сил, которые позволили бы взять под свой контроль второй по величине город Украины. Об этом говорят как в командовании ВСУ, так и военные эксперты. В частности, речь идет о Главнокомандующем армии Александре Сырском.

"Украинские силы отслеживают увеличение численности перегруппировываемых на Харьковском направлении российских войск, вероятно, имея ввиду Белгородскую область, и что украинские силы усилили оборонные позиции в "наиболее угрожающих" районах дополнительными артиллерийскими и танковыми подразделениями", — цитируют аналитики слова Сырского.

Военный обозреватель Константин Машовец ранее сообщал, что противник перегруппировал части 11-го армейского корпуса и 6-й общевойсковой армии (Ленинградский военный округ) из Купянского направления в новую Северную группировку войск. Теперь его оборудованы элементы сосредоточены в районе Белгорода.

Примечательно, что 6-я общевойсковая армия принимала участие в наступательных операциях в районе населенного пункта Синьковка, однако с октября прошлого года так и не смогли взять его под свой контроль. Это ставит под вопрос, пишут в ISW, боеспособность бригады.

"Поэтому потенциальное будущее российское наступление с целью захвата Харькова будет чрезвычайно амбициозным решением, которое создаст серьезные проблемы для российских сил, особенно с учетом того, что они столкнутся с оснащенными ВСУ по прибытии военной помощи США", — отметили аналитики.

Напомним:

Аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 9 января сообщили, что в России заговорили о широкомасштабной наступательной операции на Харьковщине для создания 15-километровой "буферной зоны".

Эксперты считают, что призывы к широкомасштабному наступлению на Харьков — хитрый маневр россиян, чтобы отвлечь украинские силы от возможного вмешательства на Купянском направлении.

5 января западные СМИ писали, что ВС РФ могут начать новое наступление под Харьковом в середине января. По словам журналистов, целями недавних воздушных атак оккупантов были как гражданские здания, так и рассматриваемые военные позиции "как подготовка к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели".

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупационная армия России в июне хочет начать новое наступление на фронте.

СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что Путин планирует захватить Харьков.

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