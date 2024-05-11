Наступление на Харьков: в ISW рассказали, какие села оккупировали россияне на этом участке фронта

Оккупанты совершили два ограниченных действия в этом районе.

Российская армия, вероятно, проводят начальную фазу наступательной операции к северу от Харькова. Она имеет ограниченные оперативные цели. Впрочем, эта операция призвана добиться стратегического эффекта оттягивания украинской живой силы и техники из других критических участков фронта на востоке.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

В настоящее время российские войска совершили два ограниченных действия в этом районе: одно севернее Харькова в направлении Липцев и одно северо-восточнее Харькова близ Волчанска. Аналитики со ссылкой на украинское Министерство обороны сообщили, что российские бронетехнические штурмовые группы утром 10 мая попытались прорвать украинскую оборону близ Волчанска, а бои в этом районе продолжались после того, как ВСУ отразили российские штурмы.

Российские и украинские источники утверждают, что войска РФ также начали штурм с большим количеством пехоты между Стреляй и Зеленым.

"Геолокационные кадры подтверждают, что российские войска захватили Бдительную и продвинулись к югу от населенного пункта", пишет ISW.

Между тем, российские источники утверждают, что оккупанты РФ также захватили Стрелку, Красное и Борисовку.

Данные NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) от 10 мая указывают, что в этих четырех населенных пунктах и вблизи них произошли тяжелые бои.

"ISW с высокой достоверностью оценивает, основываясь на достоверных украинских отчетах и преимуществе доказательств, что российские войска захватили Стрелку, Красное и Борисовку, но еще не наблюдал геолокационного подтверждения этой оценки", — говорится в отчете.

Российские милблогеры также утверждали, что российские войска захватили Зеленое, Огурцевое и Хатыще — оба расположены к западу от Волчанска. Впрочем, в ISW не нашел подтверждения этих заявлений.

"ISW оценивает, что российские силы продвинулись в направлении Волчанска, но Институт не увидел достаточно доказательств, чтобы оценить примерный след линии фронта в непосредственной близости", — говорится в отчете.

Украинские источники сообщили, что бои продолжались вблизи Красного, Мороховца (к северо-востоку от Липцев), Олейникового (к северо-востоку от Липцев) и Дома.

Ситуация возле Харькова. Карта ISW.

Напомним, накануне в Министерстве обороны сообщили, что утром 10 мая армия РФ пыталась прорвать оборону в Харьковской области.

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