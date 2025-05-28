Наступление на Харьков: в ВСУ отреагировали на информацию о 50 тыс. солдат РФ у границы

Армия РФ. / © Associated Press

Реклама

Информация The Military Watch о якобы опрокидывании 50 тыс. российских оккупантов для наступления на Харьков не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении оперативно-тактической группировки войск "Харьков".

"Отдельные зарубежные медиа со ссылкой на "западных аналитиков" сообщили, что армия РФ готовится к новому масштабному наступлению на Харьков. С этой целью враг вроде бы опрокинул с Курщины к границе, граничащей с Харьковской областью, 50-тысячная группировка войск. Эта информация не соответствует действительности ", - говорится в сообщении.

Реклама

Военные призывают представителей украинских и зарубежных СМИ проверять информацию перед публикацией, а при возникновении вопросов обращаться за разъяснениями в коммуникационные подразделения Сил обороны.

Статья The Military Watch

Издание со ссылкой на данные ряда западных источников сообщило, что Кремль готовит масштабное наступление на Харьков. По их информации, командование РФ опрокинуло около 50 тыс. военнослужащих из Курской области в Харьковский регион.

Отметим, что западные источники называют Харьков "крепостью Украины". Есть много предположений, что русские войска могут попытаться начать наступление, чтобы захватить город. Недавно российская армия сделала важные достижения вблизи Харькова.

Отметим, что президент Владимир Зеленский заявил, что войска РФ сосредоточили 50 тысяч солдат на Сумском направлении. По его словам, оккупанты накопили в Курской области свои крупнейшие и сильные подразделения, чтобы создать "буферную зону" глубиной 10 километров.

Реклама

Дата публикации 11:12, 28.05.25 Количество просмотров 8 Сейчас! Враг сунет сразу на нескольких направлениях! Новые захваты территорий! Эксклюзив из передовой