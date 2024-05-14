Наступление на Харьковщине: Буданов назвал истинную цель операции Кремля

Агрессор Россия распространяет информацию о якобы создании россиянами "буферного оружия" в Харьковской области — посеять панику внутри Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Прежде всего цель — посеять хаос и панику внутри государства. Все эти разговоры о "буферных зонах" и так далее... Да, а где они ее делают? На двух отдельных направлениях. А между ними как быть? А как вправо- Это не официальная позиция, которую озвучило российское руководство, чтобы оправдать и хоть как-то объяснить россиянам, что они делают сейчас в Харьковской области», — высказался главный украинский разведчик.

По словам руководителя ГУР, никакой сплошной "буферной" полосы нет. Что больше, — подчеркнул он, пока не видно, "чтобы это было реально сделать".

"Вот мы якобы "хотим защитить город Белгород" и "для этого сделаем буферную зону". По факту пошли по двум отдельным направлениям. Никакой сплошной полосы нет. Да и Белгороду это не сильно "помогло", — говорит Буданов.

Кроме того, россияне своими действиями в Харьковской области стремятся отвлечь все силы и средства.

"Небольшие резервы у нас были все же сформированы. Растянуть их по фронту и забросить, как говорится, на оборону самих себя. Но я думаю, что все-таки мы с этим справимся", – заявил Кирилл Буданов.

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Напомним, по словам Буданова, в Харьковской области сейчас идет активная фаза российской операции. оккупанты заблокированы на рубежах. Ситуация на этом участке фронта очень быстро меняется.

Также он рассказал о ресурсах оккупантов в Харьковской области. Глава ГУР говорит, что в настоящее время на этом направлении в армии РФ ограничены ресурсы. Впрочем, оккупанты еще не бросили в бой все свои силы.

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