Наступление на Харьковщине: разведка Эстонии оценила планы России

Наступление армии Российской Федерации в Харьковской области не свидетельствует о намерении Москвы захватить Харьков. оккупанты стремятся создать буферную зону.

Об этом заявил командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, сообщает ERR.

По его словам, основные бои проходят на севере и востоке в Харьковской области, Луганской и Донбассе. Кивисельг отмечает, что российские оккупанты продвигаются вперед на недавно открытом Харьковском направлении. Впрочем, их темп уменьшается.

"Это и характер поведения ВС РФ скорее говорит о желании создать буферную зону. Российские войска атаковали и уничтожали важные мосты в районе Волчанск, что создает естественную преграду между подразделениями ВСУ и российской армией. Это скорее указывает на намерение российских сил выстроить рубеж обороны, чем о создание плацдарма для продвижения в Харьков", — высказался Кивисельг.

Командующий эстонскими Силами обороны подчеркнул, что оккупанты продвинулись на глубину до 8 километров, а это та зона, которая простреливается российской артиллерией. Поэтому Украина не могла выстраивать систему обороны ближе чем в 10-20 км от границы и возводить сильные укрепления ближе чем в 3-5 километрах от нее.

"На Харьковском направлении действует группировка войск "Север", цель которой состоит в том, чтобы препятствовать продвижению украинских резервных сил и поддерживать наступление на Донецком направлении", — заявил он.

Кивисельг рассказал, что в прямых боевых столкновениях на Харьковском направлении принимают участие около 2 тыс. человек, еще 1,5-2 тыс. бойцов находятся в резерве. В общей сложности в районе сосредоточено около 35 тыс. русских солдат. Впрочем, предположительно, прогнозирует он, в ближайшее время группировка вырастет.

"Однако вряд ли Россия сможет сосредоточить на этом направлении 300 тыс. человек, что, согласно разным оценкам, является минимальным необходимым нарядом сил для обеспечения захвата Харькова", — сказал Кивисельг.

Он отметил, что основные бои идут на Покровском направлении вокруг Очеретино и на пути в город Часов Яр. На южном направлении, в Запорожской области, – в Работино. ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу реки Днепр.

Напомним, 17 мая во время визита в китайский город Харбин диктатор Владимир Путин назвал настоящую цель наступления в Харьковской области. По его словам, причина – создание так называемой санитарной зоны.

Читайте также: