Наступление на Харьковщине: РФ выставили заграждение из "кадыровцев", чтобы те ловили беглецов — ВСУ

РФ сформировала заградительные отряды из "кадыровцев" и перебросила их на север Харьковской области, что те не позволили другим оккупантам бежать с поля боя, где идет наступление.

Об этом рассказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона в субботу, 8 июня.

По его словам, заградительные отряды сформированы из личного состава подразделений "Ахмат". Они выставлены в приграничной зоне, чтобы никто не сбежал обратно в РФ.

"Это сделали для того, чтобы при перегруппировке войск кадыровцы сдерживали других ( российских захватчиков – ред.), которые будут пытаться бежать", – сказал он.

Спикер ОСУВ "Хортица" напомнил, что россияне опрокидывают своих солдат в Харьковскую область и Херсонскую область, чтобы усилить разбитые украинскими защитниками подразделения.

Напомним, по данным Центра национального сопротивления, Россия начала опрокидывание частей из Херсонской области на Харьковское направление.

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