Наступление на Харьковщину в 2024 году: у Зеленского сделали заявление

Российские оккупанты продолжат продвигаться в Харьковской области еще несколько недель, пока имеют полное доминирование в ресурсах, но потом это начнет выравниваться.

Об этом рассказал The Guardian советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его мнению, захватчики не будут продвигаться в Харьков, поскольку Кремль выделил всего 15 тысяч военных для этого наступления. Идея операции в этом регионе заключалась в том, чтобы "расширить линию фронта", заставить Украину переместить свои резервы и воспользоваться задержкой пакета помощи США.

Подоляк добавил, что еще одна причина этого наступления психологическая. Враг хочет показать, что Россия может воевать сколь угодно и сопротивляться якобы бессмысленно.

Ранее аналитики сообщили, что российские наступательные операции вдоль Харьковской международной границы имеют стратегическую цель привлечь и закрепить украинские силы на этой оси.

Российские наступательные операции на харьковском направлении призваны создать "буферную зону" для защиты российских приграничных районов, включая город Белгород, от ударов со стороны Украины.

14 мая военный аналитик Defence Express Иван Киричевский заявил, что РФ испытала новую тактику ведения боя в Харьковской области, похожую на тактику "Российского добровольческого корпуса".

В этот же день Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские войска совершили успешный маневр, в результате чего переместились на более выгодные позиции на Харьковском направлении.

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