Наступление на Харьковщину в 2024 году: Зеленский сделал заявление

Россияне хотят захватить Харьков, хотя понимают, что это будет для них очень тяжело.

Наступление России может состоять из нескольких волн, первая волна была в Харьковской области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью AFP.

Президент отметил, что в целом ситуация в Харьковской области, где Россия захватила несколько приграничных сел, "контролируемая, но не стабилизированная".

По его данным, российские войска проникли на 5-10 километров вдоль северо-восточной границы, прежде чем они были остановлены украинскими войсками.

"Мы должны быть трезвыми и понимать, что они идут глубже в нашу территорию. А не наоборот. И это все равно их преимущество", — сказал он, добавив, что все же не считает это большим успехом для РФ.

Что касается Харькова, то Зеленский считает, что российские силы "хотят атаковать" город, хотя понимают, что это будет "очень тяжело". В то же время, по его словам, "если так будет продолжаться и дальше, мы будем вынуждены создать зону безопасности".

Ранее аналитики сообщили, что российские наступательные операции вдоль Харьковской международной границы имеют стратегическую цель привлечь и закрепить украинские силы на этой оси.

Российские наступательные операции на харьковском направлении призваны создать "буферную зону" для защиты российских приграничных районов, включая город Белгород, от ударов со стороны Украины.

14 мая военный аналитик Defence Express Иван Киричевский заявил, что РФ испытала новую тактику ведения боя в Харьковской области, похожую на тактику "Российского добровольческого корпуса".

В этот же день Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские войска совершили успешный маневр, в результате чего переместились на более выгодные позиции в Харьковском направлении.

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