Наступление на Харьковщину 2024: Россия может прибегнуть к новому сценарию – эксперт

Российские оккупанты пошли в новое наступление на Харьковщину, уже несколько дней там продолжаются ожесточенные бои. Однако Россия может уже на этой неделе прибегнуть к новому сценарию.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что оккупанты рассматривают сценарий наступления на населенный пункт Казачья Лопань. В комментарии "24 Канала" он проанализировал наступление на Харьковщину.

Что происходит сейчас на Харьковщине

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины потеснили врага в районе Волчанска и сейчас производят зачистку в этом районе.

Также читайте Кратчайший путь для наступления на Киев: эксперт назвал ценность Сумского направления для путинской армии

Отвечая на вопрос, можно ли уже говорить о том, что враг приостановлен или вообще остановлен, если происходит зачистка, Мусиенко заявил, что на этом этапе об этом слишком рано говорить, поскольку боевые действия продолжаются.

"Российские войска привлекли не все силы, которые у них есть на этом направлении. Враг бросил довольно серьезные силы на направление Волчанска и не только. Кроме того, не исключено, что противник намерен распространить наступательные действия на Харьковщине, в частности, на населенный пункт Казачья Лопань. Вероятно, на этой неделе оккупанты рассматривают такой сценарий. В Белгородской области как раз концентрируются войска", – сказал он.

Эксперт отметил, что боевые действия еще продолжаются. Это наступление врага сейчас ограничивается. Наши силы совершили правильные действия, на Харьковщину подошло подкрепление. Ценой сверхусилий и героизма украинских военных удалось остановить продвижение и отразить противника.

"Враг заходил и был уже в окрестностях Волчанска, но его оттуда выбивали. Сейчас бойцам ВСУ удается отодвигать российские войска. Это очень хороший сигнал, тенденция. По состоянию на сейчас это несколько стабилизирует ситуацию на Харьковском направлении и останавливает активный темп продвижения армии врага. За два дня российские захватчики несколько продвинулись. Так, они зашли на территорию Украины, имели определенные тактические успехи, но сейчас Силы обороны их приостанавливают, чтобы они не продвигались дальше. Однако это еще не остановка наступления, потому что оно только началось определенными силами российских войск, которые есть на этом направлении. Не исключено, что оно будет продолжено дальше с целью расширения", – объяснил он.

Мусиенко отметил, что наступательным действиям россиян, которые начались 10 мая, дали время до конца этого месяца.

"По замыслу врага, российские войска до конца мая должны были бы закрепиться на юге в 2 – 3 километрах от Волчанска и оттуда дальше двигаться на юго-запад. Также привлечь другие направления, например, Казачью Лопань и, возможно, с Грайворона или в сторону Большой Писаревки на Сумщину, или на Золочев на Харьковщине. Такие планы враг сейчас преследует, но наши силы пока этот замысел срывают", — говорит он.

От чего будет зависеть корректировка планов России?

По мнению Мусиенко, россияне не будут корректировать свои планы. Надо быть готовым, что российские войска уже утвердили эти планы и будут пытаться их реализовывать. Успех реализации или не реализации этих планов будет зависеть от слаженных и уверенных действий украинских Сил обороны.

"Таких, например, как сейчас есть в районе Волчанска, чтобы блокировать врага, останавливать и не давать продвигаться. Я думаю, что от этого будет зависеть, а противник вряд ли сейчас на этой стадии скорректирует свои планы. По крайней мере в мае российские войска попытаются улучшить свое положение и продвинуться вглубь территории Харьковщины", – резюмировал эксперт.

Напомним, наступление россиян на Харьковщину оказалось хуже, чем в 2022 году: местные рассказывают ужасающие подробности.

Читайте также ведущие новости дня: