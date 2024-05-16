Наступление на Харьковщину 2024: военный эксперт назвал две цели оккупантов

Россияне при наступлении выполняют несколько задач. Одно из них – сеять страх и панику в Харькове.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, передает 24 канал.

Черник отметил, что среди задач россиян в Харьковской области – посеять страх и панику в самом областном центре. Харьков – очень мощный промышленный город-миллионник. И среди прочего там и до сих пор доходит оружие для нас.

"Они хотели бы, чтобы появился еще один гуманитарный кризис и появились беженцы в количестве 100 – 200 тысяч. Чтобы все предприятия потеряли рабочие руки. Это одна из целей этой войны. Они показывают нам, насколько они ярые и жестокие", – сказал он.

По словам военного эксперта, они не бросают на Харьковщину все силы даже из того, что они собрали в том районе. Пока они фактически осуществляют разведку боем, чтобы понять, где наши оборонные позиции, и как ВСУ реагируют на это наступление в принципе.

"Они прощупывают ситуацию. Возможно ли применение больших сил и средств? Точно возможно. Они будут наращивать до 50 тысяч личного состава. Впрочем чтобы действительно прорывать оборонительные редуты на 20 километров, надо нарастить корпус на еще 30 тысяч, и пока не видно, чтобы они этим активно занимались", – подчеркнул Черник.

Напомним, 10 мая россияне попытались прорвать линию обороны на севере Харьковской области, сообщили в Минобороны. Обстрелы населенных пунктов приграничья усилились.

На северо-востоке Харьковской области продолжались ожесточенные бои за контроль над несколькими украинскими селами вблизи российской границы. В частности, под обстрелами остается Волчанск, где от российских ударов гибнут люди.

Аналитики сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации тактически продвинулись у Волчанска Харьковской области. Также враг продолжил наступление по направлению к Липцам.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: Россияне уже провалились на Харьковщине?! Что на самом деле там происходит? Коваленко

Читайте также: