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Наступление на Харьковщину 2024: военный эксперт назвал две цели оккупантов

Наступление на Харьковщину 2024: военный эксперт назвал две цели оккупантов

На харьковском направлении силы обороны несколько дней сдерживают наступление россиян. Коллаж ТСН.ua

Оккупанты пытаются запугать население.

Россияне при наступлении выполняют несколько задач. Одно из них – сеять страх и панику в Харькове.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, передает 24 канал.

Черник отметил, что среди задач россиян в Харьковской области – посеять страх и панику в самом областном центре. Харьков – очень мощный промышленный город-миллионник. И среди прочего там и до сих пор доходит оружие для нас.

"Они хотели бы, чтобы появился еще один гуманитарный кризис и появились беженцы в количестве 100 – 200 тысяч. Чтобы все предприятия потеряли рабочие руки. Это одна из целей этой войны. Они показывают нам, насколько они ярые и жестокие", – сказал он.

По словам военного эксперта, они не бросают на Харьковщину все силы даже из того, что они собрали в том районе. Пока они фактически осуществляют разведку боем, чтобы понять, где наши оборонные позиции, и как ВСУ реагируют на это наступление в принципе.

"Они прощупывают ситуацию. Возможно ли применение больших сил и средств? Точно возможно. Они будут наращивать до 50 тысяч личного состава. Впрочем чтобы действительно прорывать оборонительные редуты на 20 километров, надо нарастить корпус на еще 30 тысяч, и пока не видно, чтобы они этим активно занимались", – подчеркнул Черник.

Напомним, 10 мая россияне попытались прорвать линию обороны на севере Харьковской области, сообщили в Минобороны. Обстрелы населенных пунктов приграничья усилились.

На северо-востоке Харьковской области продолжались ожесточенные бои за контроль над несколькими украинскими селами вблизи российской границы. В частности, под обстрелами остается Волчанск, где от российских ударов гибнут люди.

Аналитики сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации тактически продвинулись у Волчанска Харьковской области. Также враг продолжил наступление по направлению к Липцам.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: Россияне уже провалились на Харьковщине?! Что на самом деле там происходит? Коваленко

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