Наступление на Харьковщину 2024: возле Волчанска и Лукьянцев – бои, враг пытается занять выгодные позиции

На Харьковском направлении в районах Лукьянцев и Волчанска продолжаются бои, российская оккупационная армия пытается получить тактическое преимущество.

Об этом рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук в комментарии LIGA.net.

"Противник своими действиями пытается обеспечить благоприятные условия для дальнейшего продвижения. В частности, для занятия более выгодных позиций на местности. Подразделения Сил обороны не дают российским оккупантам закрепиться. Контрактуют, наносят удары с артиллерии и привлекают также подразделения БпЛА", – сказал он.

Бойцы спецподразделения Нацгвардии "Омега" отмечают, что последние несколько дней противник привлекает группы пехоты, задача которых — закрепиться возле населенных пунктов на севере Харьковщины.

Также оккупанты пробуют завозить свой личный состав и БК на малогабаритной автомобильной технике. За прошедшие сутки нацгвардейцы уничтожили один баги и два состава окупантов.

"Также работают снайперы "Омеги" с целью нанесения потерь противнику в окрестностях населенных пунктов Глубокое, Лукьянцы", – рассказал Музычук.

Напомним, по сообщению Генштаба ВСУ, по состоянию на вечер 14 мая украинские войска на Харьковщине в районах Лукьянцев и Волчанская "переместились на более выгодные позиции".

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