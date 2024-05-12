Наступление на Харьковщину: аналитики сообщили, где прорвались россияне

Российские войска осуществляют относительно ограниченные наступательные операции вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области и продолжают добиваться значительных тактических успехов в менее защищенных районах. Однако российские силы пока не осуществляют широкомасштабную операцию по окружению или захвату Харькова.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Сообщалось, что российские войска утром 11 мая возобновили наступление к северу от Липцев (к северу от Харькова) и сосредоточились на Глубоком (непосредственно к северу от Липцев), а российские милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись к окрестностям населенного пункта и позже захватили его.

Данные NASA о пожарной информации для управления ресурсами (FIRMS), полученные 10 мая, указывают на то, что вблизи Глубокого, скорее всего, шли тяжелые бои, а ISW оценивает, что российские войска продвинулись к окрестностям населенного пункта.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 мая, показывают, что российские войска захватили Мороховец и Олейниково (оба к северо-востоку от Липсов), а российские милблогеры утверждают, что российские войска захватили эти населенные пункты.

Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы отразили российские нападения к западу от Волчанска (к северо-востоку от Харькова) вблизи Огирцевого и Хатыща, двух населенных пунктов, которые, как утверждали Министерство обороны России (МО) и российские источники, были захвачены российскими войсками на 11 мая.

ISW оценивает, что российские войска продвинулись, по меньшей мере, до окраин Огурцового и Хатыща. Министерство обороны России утверждало, что российские войска также захватили Стрелку, Бдительную и Борсовку (к северу и северо-западу от Липсов), утверждения, которые ISW оценивает как точные, а также Плетеневку (к северу от Волчанска). ISW не нашло доказательств, подтверждающих оценку того, что эти российские заявления соответствуют российским достижениям на данный момент.

Представитель Украинской группы войск на Хортице подполковник Назар Волошин заявил, что российские войска пытаются продвинуться в районы, которые уже являются "серыми зонами", что свидетельствует о том, что украинские войска не сохранили устойчивых позиций во многих малых пограничных населенных пунктах, захвативших российские силы.

"Маловероятно, что украинские силы создали бы серьезные опорные пункты и укрепления вдоль спорной "серой зоны" или прочные позиции в небольших приграничных населенных пунктах, которые российские силы уже давно подвергают регулярному обстрелу из косвенной наводки. Российские войска, вероятно, столкнутся с более интенсивным боями, когда будут пытаться продвинуться вблизи населенных пунктов к югу от границы и до больших пограничных населенных пунктов, таких как Липцы и Волчанск. Близость города Харькова к границе увеличивает значение ограниченных тактических достижений России, однако, поскольку российским войскам не нужно продвигаться гораздо дальше, чтобы начать угрожать городу регулярными обстрелами", — говорится в отчете.

Ранее стало известно, что россияне фактически заняли села Стрелка-Красное-Пильная-Борисовка. Продолжаются бои за Глубокое, являющееся последним населенным пунктом перед основной задачей в том районе для россиян, чтобы занять Липцы.

Также оккупанты заняли населенный пункт Плетеновка и двигаются в сторону Волчанска.

Россияне подошли к северным окрестностям города Волчанск, пытаются закрепиться, также продолжаются бои.

10 мая 2024 года россияне пошли в наступление на государственной границе к северу от Харькова.

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