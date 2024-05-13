Наступление на Харьковщину: оккупанты пытаются растянуть оборону ВСУ

Наступление на Харьковщину продолжается – россияне атакуют небольшими группами на новых направлениях, пытаясь растянуть оборону ВСУ.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Наши воины врага по этим направлениям сдерживают. Отбиты за последнее время около 15 вражеских атак. Ситуация довольно тяжелая, однако все абсолютно атаки врага отбивают. Есть увеличение серой зоны, увеличение линии фронта, потому что враг пытается их умышленно растянуть, атакуя небольшими группами по новым направлениям", — сказал он.

Между тем, глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили сообщил, что фортификационные сооружения в Волчанске Харьковской области построили.

Однако сооружать их было сложно из-за постоянных вражеских обстрелов. В частности, за последние три дня Волчанск пострадал так, как не страдал с 2022 года. Количество выпущенных КАБов зашкаливает.

Также стало известно, что в оперативно-тактической группировке войск ОТУВ "Харьков" заменили командующего — им стал заместитель главы Генштаба ВСУ Михаил Драпатый.

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