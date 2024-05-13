Наступление на Харьковщину: Свитан назвал угрозы, если оккупанты прорвут оборону Волчанска

Если Силы обороны потеряют Волчанск, то захватчики дальше отправятся на Купянск, прикрываясь Северским Донцом, отметил Роман Свитан.

Российские оккупанты сейчас уничтожают Волчанск на Харьковщине, как когда-то Марьинку и Бахмут на Донетчине. Именно Волчанск захватчики избрали своим главным направлением и хотят двигаться вдоль железной дороги.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в комментарии "24 каналу". Эксперт отметил, что часть железной дороги из Белгорода уже разобрали. Она идет на Волчанск, Большой Бурлук, Купянск.

Какие риски для Харьковской области

Железная дорога – это основная дорога, которая идет на Волчанск, почти параллельно линии границы и к реке Северский Донец. Для врага левый берег этой реки выгоден, поэтому оккупанты будут пытаться двигаться вдоль железной дороги к Купянску.

"Общее, стратегическое направление – это как раз Купянск, вдоль железной дороги, то есть будет проблема, если дальше железная дорога не разобрана. Здесь нужно успеть выполнить определенные меры для того, чтобы не подарить врагу еще несколько десятков километров", – отметил Роман Свитан.

Стоит вспомнить, что в свое время оккупанты заходили в Украину, используя железные дороги. Поэтому очень важно вовремя разобрать их и не позволить противнику их использовать.

"Если мы потеряем Волчанск, то они дальше отправятся на Купянск, прикрываясь Северским Донцом", — подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Какая логистика у оккупантов на этом направлении

Во время атак на Волчанск логистика в основном идет из Белгорода. Также важна железная дорога из поселка Валуйки. Россияне могут продвинуться на Купянск, Купянск-Узловой, далее аммиачная труба пересекает реку Оскол.

"Железная дорога из Купянска расходится и в сторону Лимана, и в сторону Кременной, то есть направление Рубежное — это достаточно серьезное расчленение дороги. В Купянск железная дорога заходит из Волчанска, Белгорода, поэтому это такая разветвленная система железных дорог, которую очень опасно оставлять противнику", – рассказал Роман Свитан.

Если оккупанты захватят железную дорогу, то очень быстро смогут перебрасывать свои силы и средства, поэтому они двигаются в сторону Волчанска со стороны Белгорода. А Купянск – это уже левый берег Оскола, тоже находящийся под логистическим давлением оккупантов.

"Если они прорвут оборону в районе Волчанска, дойдут до Большого Бурлука, то дальше отправятся на Купянск – это стратегическая задача. Это видно из географического расположения городов, железных дорог и рек", – подчеркнул Свитан.

Бои в окрестностях Волчанска: как бойцы РДК вытесняют оккупантов

Напомним, жителей Волчанска оккупанты держат в подвале и угрожают расстрелом.

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