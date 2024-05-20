Наступление на Харьковщину в 2024 году: аналитики рассказали, есть ли у ВС РФ "успехи" возле Волчанска

Российские оккупанты продолжают попытку наступления в Харьковской области и тем самым хотят оттеснить украинских защитников от границы.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Один из так называемых "военных блогеров" России сообщил о якобы состоявшемся 18 мая продвижении на 800 метров. В ISW не видят никаких визуальных подтверждений этому заявлению.

В украинском Генштабе со своей стороны заявляли о том, что бойцам ВСУ удалось отразить атаки ВС РФ рядом с селами Глубокое и Лукьянцы. Также, по их данным, наступление противника продолжается в направлении населенного пункта Зеленое.

"Российские войска недавно подтвердили свое продвижение в районе Волчанска и продолжили наступательные операции в этом районе 19 мая. Геолокационные кадры, опубликованные 19 мая, показывают, что российские силы продвинулись вдоль улицы Гагарина в северо-западной части Волчанска и что российская пехота южный (левый) берег реки Волча под ныне разрушенным мостом на улице Гагарина", — говорят в ISW.

Напомним, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко подчеркнул, что оккупационным войскам России не удалось достичь масштабной или успешной операции на севере Харьковской области.

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