ВС РФ вошли в Волчанск и пытались закрепиться в его северной части.

Вооруженные силы Российской Федерации тактически продвинулись на территории Волчанска Харьковской области. Также враг продолжил наступление по направлению к Липцам.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

"Российские войска недавно совершили дальнейшее тактическое продвижение вблизи Волчанска", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 14 мая, ВС РФ продвинулись в северной Старице. По словам российского военнослужащего, оккупанты якобы захватили Старицу, однако другие утверждали, что бои в населенном пункте продолжались. Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин подчеркнул, что российские военные вошли в Волчанск, а небольшие российские пехотные группы пытались закрепиться в северной части населенного пункта.

Глава Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили сообщил, что на северной окраине города продолжались бои со стрелковым оружием, а небольшие российские диверсионно-разведывательные группы пытались закрепиться.

Спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой отметил, что украинские военные переместились на более выгодные позиции в неопределенных районах Волчанск, чтобы спасти свои жизни. Российские военные корреспонденты утверждали, что оккупанты якобы продвинулись в пределах Волчанска и продолжили наземные атаки у Избицкого и Бугроватки.

Кроме этого, противник продолжил тактическое наступление по направлению к Липцам. Согласно геолокационным кадрам от 15 мая, россияне продвинулись к востоку от Глубокого, вдоль восточного берега Травянского водохранилища. Минобороны РФ и российские военные коры заявляли, что оккупанты якобы захватят Глубокое и Лукьянцы. По словам украинского военного обозревателя Константина Машовца, Лукьянцы были захвачены 13 мая, также недавно ВСУ вытеснили врага из Зеленого.

Напомним, 10 мая россияне попытались прорвать линию обороны на севере Харьковской области, сообщили в Минобороны. Обстрелы населенных пунктов приграничья усилились.

На северо-востоке Харьковской области продолжались ожесточенные бои за контроль над несколькими украинскими селами вблизи российской границы. В частности, под обстрелами остается Волчанск, где от российских ударов гибнут люди.

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